В Молдове пройдёт Фестиваль национальностей

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После двухлетнего перерыва из-за пандемии 17 и 18 сентября в стране пройдёт 21-й Фестиваль национальностей под названием «Единство через разнообразие». Мероприятие организовано Агентством межэтнических отношений в партнёрстве с примарией Кишинёва, Координационным советом этнокультурных организаций и местными органами власти.

17 сентября фестиваль стартует в Тараклии. Народные костюмы, традиционные танцы, выставки, презентации и т. д. ждут тех, кто хочет познакомиться с многонациональным богатством и узнать об особенностях многокультурности в нашей стране. В течение дня на главной сцене фестиваля будет проходить музыкальное шоу с участием творческих коллективов этнокультурных организаций со всей страны, пишет moldpres.md.

В Кишинёве в парке “Штефан чел Маре” 18 сентября также пройдут различные тематические мероприятия. Жители и гости города смогут побывать в национальных двориках и посмотреть выступления артистов.

По словам замдиректора Агентства межэтнических отношений Веры Петуховой, у мероприятия простая и в то же время очень важная миссия: продвижение и укрепление межнационального мира.

– Только через общение и диалог мы можем конструктивно взаимодействовать, сохранять человеческое достоинство и способствовать прогрессу общества. Убеждена, что мероприятие поможет нам более уверенно смотреть в будущее в нашем общем доме – Республике Молдова, – подчеркнула Петухова.

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