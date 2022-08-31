В Молдове пройдёт фестиваль классической музыки “VinOPERA”

В Молдове пройдёт фестиваль классической музыки “VinOPERA”

Международный фестиваль классической музыки “VinOPERA” состоится 2 сентября в замке Мими в селе Бульбоака Новоаненского района.

Фестиваль призван объединить классическую музыку, качественное вино и традиционную гастрономию. В этом году организаторы предлагают зрителям концерт с участием артистов из Молдовы, Румынии и Украины, которым будет аккомпанировать симфонический оркестр Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу.

Зрители могут приехать на мероприятие на своём автомобиле или на поезде. Он отправляется в 17:30 с кишинёвского железнодорожного вокзала. Возвращение из замка Мими запланировано на 23:00. Цена билета – 100 леев, пишет moldpres.md.

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