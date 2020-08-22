В Молдове проходят Дни диаспоры

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В рамках проводимых 21-23 августа Дней диаспоры премьер-министр Ион Кику начал своё выступление с извинений гражданам нашей страны, находящимся за рубежом.

Как премьер-министр я хочу и должен начать это выступление с извинений и прощения за то, что вам пришлось расстаться со своими близкими, потому что в нашей стране не созданы условия для того, чтоб вы работали дома, за то, что вы находитесь среди незнакомых людей, за слёзы ваших родителей и детей и за то, что только онлайн-общение остается вашим единственным способом сохранить отношения с близкими. Я также сожалею, что во время пандемии вы больше всего пострадали, когда хотели срочно вернуться домой, а это было невозможно, когда вам потребовалась консульская помощь или когда вы застряли на границе между странами, за другие проблемы и неудобства, – сказал Кику.

Глава правительства, пишет moldpres.md, поблагодарил членов диаспоры за их участие в местных проектах развития и другие меры по продвижению имиджа нашей страны в мире, отметив, что государство продолжает улучшать инфраструктуру в Молдове, без чего цель возвращения молдавских граждан домой остаётся мечтой. В то же время, он призвал их изучить возможность развития бизнеса в рамках промышленных площадок, которые сейчас строятся в 16 районах страны.

Мы хотим, чтобы эти пространства были заняты, в первую очередь, вами, уважаемые сограждане, которые уехали и накопили знания, опыт, вы можете прийти с технологиями и капиталом, – отметил премьер.

К мероприятию подключились онлайн более 130 представителей диаспоры из 23 стран. Премьер-министр ответил на вопросы наших соотечественников и представил видение правительства по использованию их опыта, полученного за рубежом, для модернизации Республики Молдова. В этом контексте он отметил важность модернизации аграрного сектора и совершенствования бюджетно-налоговой политики.

Кику также выступил с инициативой по созданию многоплановой платформы для взаимодействия между правительством и представителями диаспоры, у которых есть предложения и инициативы по тиражированию эффективной практики других стран в Республике Молдова.

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