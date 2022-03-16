В Молдове проходит Национальный конкурс драматургии

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Союз театральных деятелей Молдовы проводит 17-й Национальный конкурс драматургии, который продлится до 30 августа. Жюри определит победителя до 5 сентября.

Как сообщил председатель Союза театральных деятелей Молдовы Александру Греку, цель конкурса – развитие театрального процесса в стране, открытие новых пьес местных авторов, а также популяризация современной драматургии, пишет moldpres.md.

В конкурсе могут принять участие как известные драматурги, так и начинающие авторы, с пьесами, которые не были опубликованы или поставлены, а также не принимали участия ранее в этом конкурсе.

Первый Национальный конкурс драматургии прошёл в 2009 году.

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