В Молдове проходит Международная неделя финансового образования

0

Международная неделя финансового образования (Global Money Week) началась сегодня под девизом “Зарабатывай деньги”. К мероприятию, которое в течение нескольких лет продвигалось Национальным банком Молдовы (НБМ) в качестве национального координатора образовательного процесса, присоединились органы власти, а также разнопрофильные учреждения и ассоциации.

Финансовое образование отражает общественный интерес, и развитие этого процесса на разных уровнях и для различных целевых групп с участием властей и гражданского общества подтверждает реальность современного мира в постоянных и быстрых изменениях, – заявил на открытии мероприятия глава НБМ Октавиан Армашу.

Он уточнил, что финансовое образование предлагает возможность бесплатно проконсультироваться по поводу того, как эффективно использовать свои личные финансовые ресурсы, экономить и инвестировать на основе хорошо продуманных финансовых решений, пишет moldpres.md.

Вплоть до 26 марта НБМ организует ряд мероприятий, в том числе Moldova Banking Hub – платформу финансового образования для школьников, студентов и учителей, а также информационную кампанию по повышению осведомлённости общественности о безопасности безналичных платежей, кредитов, инвестиций и так далее. Также будут организованы учебные курсы для будущих журналистов и семинары для широкой публики. В то же время будут организованы виртуальные посещения выставочного зала NBM.

Конечная цель финансового образования заключается в том, чтобы помочь населению, в зависимости от его потребностей и обстоятельств, принимать решения, которые будут способствовать более эффективному управлению финансовыми рисками и более стабильной финансовой системе для достижения баланса, финансовой защиты и благополучия в перспективе, – заключил Армашу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.