В Молдове стартовала кампания, направленная на повышение безопасности школьников

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Правоохранительные органы проводят кампанию «Школа+полиция=безопасность». Она традиционно проходит в начале учебного года и включает в себя мероприятия по информированию детей и родителей о безопасности в образовательной и социальной средах.

Как сообщила пресс-секретарь Главного инспектората полиции Оксана Тодерицэ, в рамках кампании сотрудники правоохранительных органов расскажут учащимся о государственных учреждениях, которые приходят на помощь пострадавшим детям, передает moldpres.md.

– Важно, чтобы дети знали, куда, в какие государственные учреждения они могут обратиться в случае необходимости. Во время информативных часов сотрудники полиции будут говорить с детьми о насилии, безопасности в онлайн-среде, делинквентном поведении, отказе от школы и дома. Школьникам сообщает, что в случае необходимости они могут позвонить на телефон помощи детям по номеру 116 111, — пояснила Тодерицэ.

Сотрудники полиции также расскажут детям о мерах безопасности, когда они находятся одни дома, при общении с незнакомыми людьми на улице или в интернете, при нахождении в людных местах и ​​при переходе улицы.

Кроме того, стражи правопорядка обратились и к родителям. Им напомнили, что в целях безопасности дети должны знать домашний адрес и номер телефона взрослых.

Акция «Школа+полиция=безопасность» проходит ежегодно в сентябре во всех населённых пунктах Молдовы.

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