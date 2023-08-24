В Молдове проходит кампания по информированию о вакцинации

В Молдове проходит кампания по информированию о вакцинации

Министерство здравоохранения в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Молдова, Национальным агентством общественного здоровья и Центром стратегий и политики здравоохранения запустили информационную кампанию по стимулированию спроса на иммунизацию в сельской местности под лозунгом “Помоги мне бороться с инфекциями”.

Кампания проводится в 10 районах страны и 15 пригородах Кишинёва, где зафиксированы низкие показатели вакцинации против инфекционных заболеваний. Старт был дан в коммуне Бачой, где уровень вакцинации ниже 80% для всех прививок, включённых в Национальный календарь иммунизации, пишет moldpres.md.

Специалисты подчёркивают, что вакцинация является основной мерой профилактики инфекционных заболеваний. В Молдове ежегодно благодаря иммунизации удаётся предотвратить около 42 тысяч случаев заболеваний и 350 смертей.

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