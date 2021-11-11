В Молдове продолжают дорожать продукты питания

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Средние потребительские цены в октябре 2021 года выросли на 8,81% по сравнению с октябрём 2020 года и на 2,12% по сравнению с сентябрём этого года. Существеннее всего подорожали продукты питания – на 12,73%.

Так, овощи в октябре стали дороже на 21,8%. Помидоры стоят на 66,7% больше, огурцы – на 54,8%, картофель – на 16,4%. Шоколад, шоколадные конфеты и другие изделия из какао стали дороже на 13,3%. Куриные яйца подорожали на 4,3%, а молоко и молочные изделия – на 3,2%.

В октябре существенно выросли цены на автозапчасти (на 12,3%), топливо (на 5,4%). Подорожали и некоторые услуги – ремонт мебели и санаторное лечение.

В то же время несколько подешевели фрукты и пассажирские перевозки – авиа и железнодорожные.

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