В Молдове продолжают дорожать продукты питания, лекарства и услуги

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В феврале средние потребительские цены выросли на 0,9% по сравнению с январём. Продукты питания подорожали на 1,1%, непродовольственные товары – на 0,3%, а предоставляемые населению услуги – на 1,1%.

Овощи подорожали на 11%, в том числе: лук – на 32,3%, огурцы – на 25,9%, помидоры – на 15,9%. Фрукты стали на 0,8% дороже, молоко, молочные продукты и сахар – на 0,6%, хлеб – на 0,5%. В то же время куриные яйца подешевели на 11,6%, а растительное масло – на 0,5%.

Кроме того, в феврале на 0,8% подорожали лекарства и на 0,5% стройматериалы. А топливо подешевело в среднем на 0,8%.

Оказываемые населению услуги подорожали на 1,7%. Электричество стало на 15,7% дороже, а вода и водоотведение на 3,7%.

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