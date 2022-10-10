В Молдове продолжают дорожать продукты питания и услуги

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Годовая инфляция в Молдове в сентябре составила 33,97%. Продукты питания за год подорожали на 37,12%, непродовольственные товары – на 22,42%, а предоставляемые населению услуги – на 47,25%. Об этом сообщили в Нацбюро статистики.

По сравнению с августом рост цен составил 1,43%. Продукты питания подорожали на 1,74%, непродовольственные товары – на 0,86%, а услуги – на 1,84%.

Больше всего в сентябре подорожали фрукты (на 9,2%), овощи (на 4,6%) и сахар (на 4,4%). В то же время подешевели куриные яйца – на 2,4%.

Обувь и одежда стали на 2,3% и 2% дороже. Топливо подешевело в среднем на 3,3%, в том числе бензин на 6,3%.

Жилищно-коммунальные услуги подорожали в сентябре на 2,8%. Природный газ стал для населения на 7,2% дороже.

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