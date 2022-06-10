В Молдове продолжают дорожать продукты питания, горючее и стройматериалы

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С апреля по май средние потребительские цены в Молдове выросли на 2,04%. Продукты питания подорожали на 2,5%, непродовольственные товары – на 2,48%, а предоставляемые населению услуги – на 0,75%.

В мае растительное масло подорожало на 9,6%, фрукты – на 5,4%, мясо, мясные консервы и хлеб из пшеничной муки – на 2,8%, сахар– на 2,3%, молоко и молочные продукты – примерно на 1,0%. В то же время овощи подешевели на 2,7%, ягоды – на 5,4%, яйца – на 0,2%.

Бензин подорожал за месяц на 7,9%, а солярка – на 2,2%. Строительные материалы выросли в цене на 2,8%.

Услуги общественного питания стали на 3,1% дороже.

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