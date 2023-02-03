В Молдове продолжает дорожать лук

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С начала третьей декады января в Молдове начался явный рост на репчатый лук. На 10-12%, до 9-10 леев/кг, подорожал товар всех категорий качества. До этого момента с лета на молдавском рынке средняя цена на лук держалась в диапазоне 8-9 леев/кг. Лишь с середины прошлого месяца в стране наметилось более-менее выраженное подорожание лука «магазинного» качества. А с прошлой недели этот процесс охватил продукцию любого качества, в т.ч. низкого, продающегося на городских базарах мешками и с лотков под открытым небом.

Аналитики ещё в апреле 2022 года отмечали, что, несмотря на стабилизацию площади посевов лука в Молдове на уровне предыдущего года, продукции нового урожая может оказаться недостаточно на весь маркетинговый сезон. Затем в августе, благодаря активному экспорту лука в Украину, эксперты констатировали факт, что на тот момент на молдавском рынке уровень цен на лук был самым высоким для этого месяца за последнее пятилетие. Поэтому рыночные эксперты рекомендовали фермерам в случае, если цена выше уровня 7 л/кг, продавать трейдерам-экспортёрам лук, качество которого не располагало к закладке на длительное хранение. То есть получить «быстрые деньги» и избавиться от затрат на сортировку и транспортировку.

Возможно, это была разумная рекомендация, учитывая то количество рисков (производственно-технологического, логистического и коммерческого плана), которое просматривалось в конце лета-начале осени. Однако темп внешних поставок лука не снижался до ноября включительно. К началу зимы из страны, по наблюдениям рыночных операторов, были вывезены тысячи тонн лука. И уже тогда товарные остатки продукции «магазинного» качества были очень малы. Все участники плодоовощной торговли в Молдове были уверены, что во второй половине зимы на внутреннем рынке будет ощущаться дефицит лука, и он резко подорожает.

В начале февраля этот прогноз начал сбываться. Отдельные продавцы на оптовых рынках Кишинёва пытаются предложить наиболее качественный лук ритейлерам по 12-13 леев/кг. Продаж по таким ценам нет, или же их совсем мало, однако подобные предложения уже не воспринимаются как эксцентричные, тренд на существенное подорожание товара стал естественным и преобладающим.

Хуже всего для покупателя то, что сравнительно дешёвого лука в регионе нет и пока не предвидится. В Румынии и Украине лук значительно дороже, чем Молдове. В Польше чуть дешевле, но с учётом дорогостоящей транспортной логистики его цена на молдавском рынке будет существенно выше, чем на местную продукцию.

Тем не менее, вероятнее всего импортный лук всё равно будут покупать. Единственным ограничителем роста цен на лук, равно как и на другие корнеплоды «борщового набора», будет только низкая платёжеспособность населения.

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