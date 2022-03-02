В Молдове продолжает сокращаться число случаев COVID-19

В Молдове продолжает сокращаться число случаев COVID-19

С 21 по 27 февраля в стране было зарегистрировано 6378 случаев коронавируса, что значительно меньше по сравнению с предыдущей неделей, когда было выявлено 9875 случаев COVID-19. 

Заболеваемость составила 171 случай на 100 тысяч населения, что на 35% меньше, чем неделей ранее. Число новых случаев коронавируса сократилось среди беременных – 19 за неделю. Количество заразившихся ковидом детей снизилось с 1254 до 954.

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