В Молдове продолжает сокращаться число случаев COVID-19

0

С 21 по 27 февраля в стране было зарегистрировано 6378 случаев коронавируса, что значительно меньше по сравнению с предыдущей неделей, когда было выявлено 9875 случаев COVID-19.

Заболеваемость составила 171 случай на 100 тысяч населения, что на 35% меньше, чем неделей ранее. Число новых случаев коронавируса сократилось среди беременных – 19 за неделю. Количество заразившихся ковидом детей снизилось с 1254 до 954.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.