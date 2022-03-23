В Молдове продолжает сокращаться число случаев COVID-19

0

С 14 по 20 марта в стране было зарегистрировано 2 411 случаев коронавируса, что на 4% меньше, чем неделей ранее. Такие данные опубликовало Министерство здравоохранения.

Заболеваемость составила 65 случаев на 100 тысяч населения. Также за указанный период было выявлено 288 случаев коронавируса среди беженцев.

За неделю ковидом заболели 7 беременных. В то же время количество заразившихся детей выросло с 496 до 569.

Число летальных исходов от COVID-19 за последние 7 дней сократилось на 31%. Так, за указанный период было зарегистрировано 39 смертей.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.