В Молдове продлён отпуск по уходу за ребёнком для отцов

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Парламент принял сегодня решение о продлении продолжительности отпуска по уходу за ребёнком для отцов с 56 дней до 12 месяцев.

Законодательная инициатива направлена ​​на обеспечение баланса между работой и личной жизнью, а также на расширение возможностей участия отцов в уходе за детьми.

В то же время проект предусматривает предоставление права на совместное использование отпуска по уходу за ребёнком между супругами. Пособие будет рассчитываться в соответствии с заработной платой лица, находящегося в отпуске.

Аналогичным образом парламент ввел в действие новый вариант предоставления пособия по уходу за ребёнком. Родитель, который уходит в отпуск, сможет выбрать пособие в размере 90% от зарплаты за последние 12 месяцев, если он решит взять его до достижения ребёнком возраста 1 года и 2 месяцев. При этом остаются в силе существующие варианты – пособие в 30% от зарплаты до достижения ребёнком 3 лет, или отпуск до 2 лет и 2 месяцев,

Документ был принят в окончательном чтении голосами 77 депутатов, сообщает moldpres.md.

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