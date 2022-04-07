В Молдове приняли вводящий цензуру закон и запретили георгиевскую ленточку

В Молдове приняли вводящий цензуру закон и запретили георгиевскую ленточку

Инициированные парламентским большинством проекты были приняты им же в первом чтении. Фракция БКС выступила против и в знак протеста покинула заседание. 

Один из проектов предусматривает, что демонстрация флагов, букв или лент, в том числе георгиевской, влечёт за собой штраф или общественные работы. Также запрещаются символы V и Z.

В то же время законопроект, направленный на “обеспечение безопасности информационного пространства”, предусматривает, что СИБ будет иметь право решать, является ли информация ложной и должна ли она быть исключена из информационного пространства. Также СИБ получает полномочия блокировать сайты. Документ предусматривает штрафы в размере до 22500 леев для граждан, которые будут публиковать в социальных сетях новости или информацию, которую СИБ сочтёт дезинформацией.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md