В Молдове применяют собственную систему экологической маркировки

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Символ экомаркировки зарегистрирован в Государственном агентстве по интеллектуальной собственности. Теперь продукты и услуги, соответствующие первичным экологическим критериям, будет легче идентифицировать, пишет moldpres.md.

Экологическая маркировка – графический символ, наносимый на товар, упаковку, в брошюру или другой информационный документ, сопровождающий товар/услугу и предоставляющий необходимую информацию о критериях присвоения экологической маркировки товарам и услугам, представленным на рынке.

– Система экологической маркировки является добровольной и будет присвоена некоторым группам товаров – от основных производственных областей до услуг по размещению туристов – и направлена ​​на содействие охране окружающей среды и снижение воздействия на окружающую среду; информирование и поощрение производства экологически маркированных продуктов и услуг; поощрение и применение экологических принципов при проектировании и разработке продуктов и услуг; улучшение имиджа продукта, — указывают в Министерстве окружающей среды.

Разработка нормативной базы по экомаркировке осуществлялась в рамках проекта «Европейский Союз для окружающей среды» (EU4Environment), финансируемого Европейским союзом при поддержке АО «ЭкоКонтакт».

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