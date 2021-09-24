В Молдове “прикрыли” нелегальный алкогольный бизнес: изъят товар на 300 тысяч леев

0

За незаконной деятельностью подозреваемых следили в течение месяца.

По данным полиции, 17 сентября правоохранители остановили на трассе микроавтобус, которым управлял 60-летний житель Калараша. В багажнике машины было обнаружено более трёх тонн этилового спирта. Товар, стоимость которого составляет около 300 тысяч леев, был изъят.

По данному факту инициировано расследование. Полиция идентифицирует всех лиц, причастных к преступной схеме.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.