В Молдове “прикрыли” нелегальный алкогольный бизнес: изъят товар на 300 тысяч леев

В Молдове “прикрыли” нелегальный алкогольный бизнес: изъят товар на 300 тысяч леев

За незаконной деятельностью подозреваемых следили в течение месяца. 

По данным полиции, 17 сентября правоохранители остановили на трассе микроавтобус, которым управлял 60-летний житель Калараша. В багажнике машины было обнаружено более трёх тонн этилового спирта. Товар, стоимость которого составляет около 300 тысяч леев, был изъят.

По данному факту инициировано расследование. Полиция идентифицирует всех лиц, причастных к преступной схеме.

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