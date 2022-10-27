В Молдове преступная группа незаконно переправляла украинцев через границу (ВИДЕО)

В Молдове преступная группа незаконно переправляла украинцев через границу (ВИДЕО)

Правоохранители ликвидировали преступную группу, участники которой занимались незаконной перевозкой граждан из Украины в Молдову. За свою “услугу” с клиентов взимали от 4000 до 11000 долларов США.

Как оказалось, мигранты нелегально переплывали Днестр на лодках, а сотрудники Погранполиции ставили в их документах штампы о въезде в Молдову.

По делу задержаны шестеро человек, в том числе пограничник. Также конфискованы три автомобиля, использовавшихся для перевозки иностранных граждан.

Следственные действия продолжаются.

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