В Молдове пресекли попытку контрабанды устройств для майнинга криптовалюты (ФОТО, ВИДЕО)

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Правоохранители провели 8 обысков в Кишинёве в рамках дела о контрабанде устройств для генерации криптовалюты.

Обыски прошли после того, как двое граждан получили посылку из Италии, в которой находились электронные устройства, предназначенные для генерации криптовалюты. Устройства были ввезены в Молдову контрабандой.

В ходе проверок у подозреваемых была изъята вычислительная техника, электронные устройства, видеокарты, установки для генерирования криптовалюты, комплектующие стоимостью более 1 000 000 леев, мобильные телефоны, валюта и пр.

Расследование продолжается.

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