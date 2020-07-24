В Молдове пресекли деятельность пяти ОПГ, специализировавшихся на обороте наркотиков (ВИДЕО)

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В период с 20 по 24 июля правоохранители пресекли деятельность пяти преступных группировок. В результате следственных мероприятий были идентифицированы жители Кишинёва, которые занимались продажей наркотиков.

По данным пресс-службы полиции, все 18 членов преступных группировок в возрасте от 19 до 45 лет были задержаны с поличным. Один из задержанных находился в розыске, а восемь – ранее привлекались к уголовной ответственности. В рамках уголовного преследования было проведено 42 обыска – личных, в автомобилях, домах и складах подозреваемых. В результате спецоперации было найдено и изъято более 2 кг наркотиков разных типов, среди которых марихуана, психотропные таблетки, MDMA, метадон, героин, а также электронные весы и более 40 000 леев. Стоимость изъятых наркотических средств составляет 350 000 леев.

Кроме того, были конфискованы 6 автомобилей VW Tiguan, Toyota Prius, Audi A6, Skoda Octavia, Dacia Duster и VW Golf, стоимость которых составляет 80 000 евро. Транспортные средства были приобретены за деньги, полученные в результат незаконной деятельности.

Подозреваемые помещены под 30-дневный арест. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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