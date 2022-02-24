В Молдове предлагается ввести ЧП на 60 дней

В Молдове предлагается ввести ЧП на 60 дней

Об этом сегодня после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям объявила Наталья Гаврилица. Сегодня премьер отправится в парламент, чтобы попросить депутатов о введении режима ЧП в Молдове сроком на 60 дней начиная с 24 февраля.

В этот период, отметила Гаврилица, будет принят ряд мер, включая спецрежим въезда/выезда, использования воздушного пространства и т.д.

Премьер также отметила, что до сих пор в РМ въехало около 3000 беженцев из Украины. Им оказывается необходимая помощь. Отправлять военных в соседнюю страну Молдова не будет, заверила Гаврилица.

Граждан призывают сохранять спокойствие и не «сносить» полки магазинов. Угрозы продовольственной безопасности нет.

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