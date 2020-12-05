В Молдове увеличат возраст выхода на пенсию судей

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Проект, предусматривающий постепенное повышение пенсионного возраста судей – как мужчин, так и женщин – поддержали во втором чтении 53 депутата.

Так, с 1 июля 2021 года пенсионный возраст для судей установлен на уровне 50 лет и 6 месяцев. Каждый год пенсионный возраст будет увеличиваться на 6 месяцев и в итоге составит 63 года, пишет moldpres.md.

Также с 1 июля для судей устанавливается общий стаж работы не менее 20 лет и 6 месяцев и стаж работы в должности судьи не менее 13 лет, необходимые для получения права на пенсию.

Согласно положениям проекта, размер пенсии будет составлять 55% от среднемесячной заработной платы. За каждый полный год работы сверх общего трудового стажа сумма увеличивается на 3%. В то же время размер пенсии не сможет превышать 80% среднемесячной заработной платы.

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