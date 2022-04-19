В Молдове построили масштабный фотоэлектрический комплекс (ВИДЕО)

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Такого в республике ещё не было: парк способен обеспечить энергией целый район. Мощность батарей комплекса – 2,8 мегаватт. Его открыли в Криулянах благодаря помощи правительства Китая.

Фотоэлектрический парк занимает восемь гектаров. За один день при хорошей солнечной погоде батареи могут производить 18000 киловатт. Этого количества хватит, чтобы полностью обеспечить электричеством маленький город с населением около 50 тысяч человек, пишет mir24.tv.

В комплексе почти 7,5 тысяч панелей. Оборудование привезли и за полгода установили китайские специалисты. Стоимость проекта превышает 4 млн евро.

– Мы добились отметки в миллион киловатт, произведённых парком. Эту энергию мы не можем направить напрямую потребителям. Поэтому с 1 апреля заключили контракт с основным поставщиком электроэнергии. Все доходы направим на содержание парка. Также районный совет Криулян расходует эти средства на нужды госучреждений, – заявил администратор Василе Фрунза.

Батареи установили под углом в 42 градуса, чтобы круглый год солнечный свет равномерно попадал на поверхность.

– Осенью и зимой панели нужно мыть примерно один раз в месяц. В это время года бывает ветер с пылью. Зимой нужно обязательно убирать снег. Мы наймём специальное предприятие, которое этим займётся. Мыть нужно только водой, – пояснил Василе Фрунза.

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