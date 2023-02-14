В Молдове порядка 50 пар планируют заключить брак в День всех влюблённых

В Молдове порядка 50 пар планируют заключить брак в День всех влюблённых

В Молдове в День святого Валентина брак зарегистрируют 47 пар. Об этом сообщили в Агентстве государственных услуг (АГУ).

День всех влюблённых, который также называют Днём святого Валентина, отмечается ежегодно 14 февраля. Сотни тысяч людей со всего мира выбирают именно его, чтобы сделать предложение руки и сердца любимому человеку. За последние десятилетия праздник стал популярным и среди граждан Республики Молдова, отметили в АГУ.

Стоит отметить, что в Молдове проживают 15 637 Валентинов и 59 068 Валентин.

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