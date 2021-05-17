В Молдове попробуют выращивать новые сорта персика и абрикоса

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Ассоциация Moldova Fruct совместно с проектом «Livada Moldovei» и Исследовательским центром растениеводства в Чезена (Италия) выступила с инициативой, которая позволит протестировать ряд сортов плоского персика и абрикоса в нашей стране.

Для этого было отобрано 14 сортов для испытаний в условиях южных и центральных регионов страны, среди которых Platimoon, Orihuela, Sweet Cap, Ufo, Alissa, передаёт moldpres.md.

– Молдова в настоящее время не имеет возможности исследовать новые сорта. Производители вынуждены тестировать различные разновидности фруктов в производственных условиях и часто рискуют вложенными средствами. Мы решили сделать первые шаги в области тестирования, чтобы люди могли на практике увидеть, как ведут себя разные сорта персика и абрикоса, а затем принять правильное решение, – пояснил специалист по агробизнесу Moldova Fruct.

Эксперты говорят, что на данный момент существует рынок для всех видов фруктов, но необходимо выбирать современные сорта, наиболее востребованные потребителями. По мнению специалистов, область исследований в нашей стране отстала, и необходима реформа, наряду с обновлением других секторов, а также законодательной базы. Все эти процессы требуют времени, но садоводческий сектор нуждается в решениях сейчас, поэтому ассоциация вместе с партнерами предприняла первые шаги, чтобы предложить эти решения производителям.

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