В Молдове полностью запущен третий этап вакцинации от COVID-19

В Молдове полностью запущен третий этап вакцинации от COVID-19

Это означает, что любой желающий может получить прививку от коронавируса в любом из центров вакцинации в стране.

Национальный комитет по координации действий по иммунизации населения принял решение в полной мере запустить третий этап вакцинации, который предусматривает доступ к прививкам от коронавируса всех желающих. Граждан призывают обращаться по этому вопросу к семейному врачу или записываться на вакцинацию через онлайн-платформу vaccinare.gov.md.

Стоит отметить, что в целях интенсификации процесса вакцинации Государственный университет медицины и фармакологии имени Николае Тестемицану с 21 по 23 мая проведет университетский марафон иммунизации против COVID-19.  Кроме того, с сегодняшнего дня на Центральном рынке в Кишинёве был открыт прививочный пункт.

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