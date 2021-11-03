В Молдове полностью привита четверть населения

Четверть населения Молдовы прошла полный курс вакцинации против COVID-19. Об этом свидетельствуют статистические данные Минздрава.

Госсекретарь ведомства отметила, что самый высокий уровень иммунизации – в столице (около 38%). За последнюю неделю количество привитых значительно увеличилось, только в выходные дни было введено 5 693 дозы вакцины, передаёт moldpres.md.

Кроме того, за последнюю неделю количество случаев заражения коронавирусом снизилось на 15%, зарегистрировано 9 765 случаев. Треть из них – на левом берегу Днестра, и около 2 000 заражений в столице.

По данным Минздрава, в настоящее время в больницах страны активировано 3 561 место для пациентов с COVID-19, из них 2 900 заняты. В реанимационных отделениях задействованы 354 койки.

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