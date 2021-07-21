В Молдове пока не подтверждено наличие штаммов “дельта” и “лямбда”

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Об этом заявила врио министра здравоохранения Татьяна Затык.

По её словам, пишет ipn.md, на данный момент в нашей стране подтверждено лишь наличие штамма “альфа” (британский). Татьяна Затык отметила, что рост случаев COVID-19 в последнее время обусловлен несоблюдением санитарных норм. Кроме того, многие наши соотечественники возвращаются заболевшими из отпуска, проведённого за границей.

На прошлой неделе наблюдалось удвоение случаев смертности, и это свидетельствует о повышении тяжести течения болезни. Есть несколько причин увеличения числа случаев. Был день выборов и предвыборный период. Кроме того, в летний период наблюдается расслабление всех граждан, меры предосторожности больше не соблюдаются, есть и период выезда за границу, – сказала Затык в ходе передачи “Moldova în direct”.

По словам эксперта, в стране пока официально не подтверждено наличие новых штаммов “дельта” и “лямбда”. Тем не менее, в последнее время наблюдаются случаи атипичного течения болезни, которые заставляют эпидемиологов бить тревогу.

Штаммы “дельта” и “лямбда” намного опаснее и заразнее. По этой причине были введены ограничения при пересечении границы. Теперь мы ожидаем оборудование, которое позволит обнаружить новые штаммы. В настоящее время пробы, собранные у людей с атипичной формой заболевания, отправляются в лабораторию в Германию, с которой мы сотрудничаем. У нас пока нет подтверждения наличия новых штаммов. У нас есть только подтверждение британского штамма, – уточнила она.

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