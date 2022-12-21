В Молдове появятся два центра для людей с психическими расстройствами

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В следующем году неправительственная чешская организация Caritas обустроит два «защищённых дома». Это социальные службы для людей с проблемами психического здоровья.

Как уточнили в Caritas, в общежитиях будут располагаться люди с проблемами психического спектра из северных и центральных районов страны. Помещения бесплатно предоставят местные органы власти. Первый «защищённый дом» откроется в Глодянах. Оба учреждения будут обставлены и оборудованы, в каждом из них могут разместиться до 6 человек.

Жители домов получат поддержку для интеграции в общество под постоянным руководством общественных центров психического здоровья, семейных врачей и социального работника. Они смогут приобрести навыки быта, взаимоотношений и общения, участвовать в социально-культурных мероприятиях, проводимых в сообществе. Кроме того, они получат рекомендации по трудоустройству, пишет moldpres.md.

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