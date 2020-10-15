В Молдове появится новое место отдыха для граждан

В Молдове появится новое место отдыха для граждан

Сегодня в ходе поездки в Новоаненский район Игорь Додон посетил уникальный объект – Vio-Parc в селе Варница. Здесь расположена сырьевая база для фабрики Viorica Cosmetic (выращивается сырье для производства косметики и парфюмерии). В будущем в этом месте появится дачный посёлок и гостиничный комплекс для любителей отдыха на природе.

Владелец объекта, компания Daac Hermes, планирует крупные инвестиции в Vio-Parc с целью превратить эти 127 гектаров земли с пятью водоемами в один большой цветущий сад.

⁃ Желаю успеха руководству компании в успешной реализации задуманного. Надеюсь, в скором времени Vio-Parc станет популярным местом отдыха для граждан Молдовы и гостей нашей страны, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md