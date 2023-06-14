В Молдове появится Национальное агентство по мелиорации

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Правительство одобрило создание нового органа по реализации политики в сфере мелиорации земель.

Агентство будет создано путём преобразования Фонда устойчивого развития Молдовы и будет выполнять функции агентства “Apele Moldovei” и Агентства земельных отношений и кадастра. В основные обязанности нового ведомства будет входить управление в области сохранения, улучшения и повышения плодородия почв, пишет moldpres.md.

– Учреждение будет подчиняться Министерству сельского хозяйства и пищевой промышленности. На него будет возложена ответственность за реализацию политики в сфере мелиорации и реализацию инвестиционных проектов в централизованных оросительных системах, – уточнил вице-премьер Владимир Боля.

До сих пор в Молдове не было единого центрального административного органа с чёткими обязанностями по реализации политики в области улучшения земель.

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