В Молдове появился опыт санитарной обработки дронами крупной плантации смородины

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В 2023 году в Молдове впервые начали оказывать коммерческие услуги по проведению санитарных обработок сельхозугодий страны донами XAG (баки для рабочих растворов на 16 и 40 литров). Большим спросом услуга пользуется спросом у производителей овощей, ягод и фруктов.

В нынешнем году весна в Молдове была дождливой, переувлажненность почвы ограничивала возможности применения на этих культурах обычных опрыскивателей. В таких условиях дроны оказались достаточно эффективным и, в определенном смысле, деликатным инструментом для проведения пестицидной защиты. В частности, была проведена обработка одной из крупнейших в стране плантации смородины – около 60 га (село Кременчуг, район Сорока).

Компания представила свои дроны на мини-выставке в кулуарах конференции «HortiTech: новейшие цифровые технологии плодоовощного бизнеса – возможности для Молдовы». Как отметил в диалоге с командой EastFruit менеджер и соучредитель этой компании Денис Церульник, парк крупных агродронов для проведения санитарных обработок сельхозугодий в стране пока не очень велик – несколько десятков аппаратов, но в перспективе он очевидно будет динамично расширяться. Пока агродроны в частности, в плодово-ягодном секторе Молдовы, выполняют специфичные задачи – они используются для высокоэффективной обработки плантаций наиболее дорогостоящими пестицидами.

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