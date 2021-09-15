В Молдове появилась первая цифровая сельскохозяйственная библиотека

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Медиа-платформа agrobiznes.md в партнёрстве с USAID APM, проектом Tekwill – USAID и Швецией запустила первую цифровую сельскохозяйственную библиотеку: biblioteca.agrobiznes.md. Платформа предоставит молодёжи, изучающей сельскохозяйственные специальности, фермерам, а также другим участникам аграрного сектора надёжные источники информации о современных технологиях производства.

Директор Проекта USAID по развитию агробизнеса Луминица Кривой отметила при открытии, что библиотека является доступной для всех платформой, в которую будут интегрированы руководства и путеводители, разработанные лучшими специалистами в стране и за рубежом.

Каждый пользователь сможет скачать необходимую информацию и найти похожие публикации в зависимости от выбранной темы, – уточнила Кривой.

Глава миссии USAID в Молдове Скотт Хокландер пояснил, пишет moldpres.md, что использование цифровых технологий является предпосылкой для эффективного обмена знаниями в современном сельскохозяйственном секторе, а онлайн-доступ к информации особенно важен в условиях мобильности и ограниченных физических контактов из-за COVID-19.

Непрерывное образование и внедрение новых методов ведения сельского хозяйства и инновационных технологий являются важнейшим элементом для развития и поддержания успешного сельскохозяйственного бизнеса. С этой целью была разработана сельскохозяйственная цифровая библиотека, которая станет безопасной платформой для доступа к сельскохозяйственной информации и образовательным материалам для широкой аудитории в Молдове – фермеров, молодёжи, научных кругов и диаспоры, которые заинтересованы в развитии бизнеса в стране, – подчеркнул Хокландер.

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