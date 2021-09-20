В Молдове появилась новая схема краж денег с банковских карт: мошенники прикрываются коронавирусом

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Мошенники продолжают пользоваться наивностью некоторых граждан и придумывают всё более изощрённые методы выуживания данных банковских карт. На этот раз воры решили использовать в этих целях коронавирус.

По данным полиции, своих “жертв” мошенники по-прежнему выискивают на площадках для размещения объявлений. Притворяясь потенциальным покупателем, вор связывается с продавцом какого-либо товара и говорит, что готов приобрести его, однако не может сделать этого, так как заболел коронавирусом. Затем он просит у продавца передать данные карты (номер, CVV-код, одноразовый пароль, который отправляется по SMS на номер телефона владельца карты), чтобы перечислить деньги, а после получить товар по почте. Через некоторое время с карты ничего не подозревающего продавца снимают все средства.

В связи с этим полиция напоминает гражданам, что для перечисления денег с одной банковской карты на другую необходим только номер карты. Ни под каким предлогом нельзя передавать PIN-код, CVV-код, IDNP или пароль, отправляемый по SMS.

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