В Молдове появилась новая профессия

0

Министерство образования и исследований РМ утвердило квалификационный стандарт для новой профессии «Домашняя сиделка».

Новый стандарт позволит аккредитованным вузам готовить специалистов в этой области и будет включён в национальные программы начальной и непрерывной профессиональной подготовки, пишет moldpres.md.

По словам директора Центра передового опыта в области медицины и фармации «Раиса Пакало» и главного специалиста Комиссии по сестринскому делу Марианны Негрян, потребность в такой профессии возникла в результате высокого спроса на услуги по уходу за пожилыми и уязвимыми людьми на дому. Гражданин сможет работать по данной специальности в учреждениях, предоставляющих социальные и медицинские услуги, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.