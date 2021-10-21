В Молдове резко похолодает: ожидаются ночные заморозки

В Молдове резко похолодает: ожидаются ночные заморозки

В воскресенье, 24 октября, днём температура воздуха составит всего +10 градусов, а ночью ожидаются заморозки. По данным Государственной гидрометеослужбы, похолодание связано с антициклоном, который движется на нашу страну. 

Осадков в ближайшее время не ожидается. По данным синоптиков, такая погода характерна для конца октября, передаёт ipn.md.

С 25 по 27 октября днём воздух будет прогреваться до +10 градусов в северных районах, до +11 градусов в центральных районах и до +12 градусов на юге.

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