В Молдове подтверждён второй случай обезьяньей оспы

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Заболевание выявили у гражданина Республики Молдова, вернувшегося в страну из Парижа 15 августа.

По данным НАОЗ, с прошлой недели у мужчины была сильная слабость, обильное потоотделение, выраженная сыпь.

Специалисты проводят эпидемиологическую анкету. Состояние пациента оценивается как средней тяжести, но стабильное.

Напомним, первый случай обезьяньей оспы в Молдове выявили 8 августа.

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