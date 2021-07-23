В Молдове подтверждено наличие штамма “Дельта”

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В 12 из 15 отправленных в Германию проб был обнаружен “Дельта” или так называемый индийский штамм коронавируса.

Заразность дельта-штаммом в два раза выше, чем у первоначального уханьского варианта инфекции. Зараженный этим вариантом вируса человек способен передать вирус “не двум, а четырем, шестерым и даже восьмерым”, отмечали в ВОЗ.

У заболевших дельта-штаммом реже встречаются симптомы, связанные с потерей обоняния и вкуса, однако участились проблемы с желудочно-кишечным трактом. Дельта-штамм коронавируса опасен для всех людей, не прошедших вакцинацию от COVID-19, и в особенности для тех, кто страдает от хронических заболеваний, сахарного диабета и ожирения.

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