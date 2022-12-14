В Молдове подросли цены на экспортное яблоко

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С прошлой недели на молдавском рынке оптовые цены на «Айдаред», а также яблоки других сортов («Флорина», «Ред Чиф» и др.), обычно продаваемых на рынках СНГ и Румынии, увеличились в среднем на 1 лей/кг – до 6-8 леев/кг. Как утверждают операторы рынка, подорожало в основном яблоко лучшего качества.

Причины роста цен на яблоко упомянутых сортов не очевидны. С одной стороны, для молдавских садоводов-экспортёров (пока только для 32 предприятий) приоткрылся российский рынок. При этом глава молдавского Минсельхозпищепрома (MAIA) в эфире одного из местных телеканалов высказал предположение, что список фирм, в отношении которых будут сняты ограничения на экспорт продукции плодоводства на российский рынок, к концу текущего года расширится. Однако, с другой стороны, несмотря на то, что на этом рынке тот же «Айдаред» сейчас стоит в разы дороже, чем в Молдове, экспорт молдавских яблок в восточном направлении (СНГ в целом) пока заметно не растёт.

В Румынии цены спроса на яблоко, условно – немодных сортов, из Республики Молдова невелики, чуть ниже средних сложившихся на молдавском рынке. Крупные местные сельхозпроизводители и трейдеры, тем не менее, экспортируют «Айдаред» на румынский рынок, но понемногу – не более одного-двух авторефрижераторов в неделю.

То есть, явных причин для роста закупочных цен на яблоко в Молдове нет. Возможно, тем не менее, это происходит под влиянием зреющего в аграрной среде убеждения в том, что с января будущего года цены на яблоко для экспорта и в Румынию, и в СНГ резко увеличатся из-за гипотетического снижения запасов товарного яблока высокого качества во фруктохранилищах Польши.

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