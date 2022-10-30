В Молдове подорожали яблоки

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В последней декаде октября на молдавском рынке в среднем на 15-20% выросли оптовые цены на некоторые сорта яблок, особенно красные. В частности, «Гала» подорожала на 1 лей/кг – в среднем до 7 леев/кг. При этом крупные сельхозпроизводители отмечают, что «не видят пока явных предпосылок для повышения «цен спроса» на яблоки как за рубежом, так и, соответственно, на внутреннем рынке страны».

Тем не менее, представители организаций аграриев и маркетологи донорских сельскохозяйственных проектов предложили несколько объяснений вроде бы наметившегося роста цен на яблоко внутри Молдовы. Но, по их словам, «многое пока в сфере догадок и гипотез».

Во-первых, владельцы фруктохранилищ уже получили возросшие счета за электроэнергию и пытаются переложить увеличивающиеся затраты, а также потенциальные риски на оптовые цены предложения своего товара. В основном это касается яблока группы «Гала», на которую, как утверждают операторы рынка, в настоящее время приходится не менее 80% спроса, пусть пока и вялого.

При этом яблоко малоликвидных сортов («Айдаред», «Симиренко» и др.), особенно невысокого качества, во фруктохранилища их обладатели стараются не закладывать. Но напряжение с рынка «яблока из сада» снимает переработка. Менеджеры фабрик по производству концентрата еженедельно корректируют сроки завершения осеннего сезона переработки. Они полагают, что из-за высокого предложения яблока сезон продлится на две-три недели дольше прогнозировавшегося срока.

Во-вторых, операторы плодового рынка страны, видимо, постепенно адаптируются к множащимся проблемам. В частности, некоторые владельцы фруктохранилищ с момента сдачи объектов в эксплуатацию располагали аварийно-резервными электрогенераторами, некоторые приобрели их сейчас или планируют покупку в самом ближайшем будущем. Кроме того, в среде сельхозпроизводителей зреет понимание того, что они сами озадачили иностранных партнёров-покупателей многочисленными ажиотажными предложениями яблока по низкой цене. Поэтому, по крайней мере, некоторые садоводы-трейдеры, обладающие инфраструктурой хранения и продукцией высокого качества, пытаются не нагнетать и без того напряжённую ситуацию.

В-третьих, с начала ноября в Молдове традиционно начинаются поставки яблока на «нетрадиционные рынки» — в контейнерах, морем. Вероятно, фермеры начали улавливать «зондаж» трейдеров и отреагировали на него небольшим повышением «цен предложения».

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