В Молдове подорожают нефтепродукты и сигареты

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Сигареты и некоторые нефтепродукты подорожают в следующем году ещё на 7% после повышения акцизов.

Законопроект предусматривает ежегодное повышение на 7% акцизов на табачную продукцию, картриджи и стики для электронных сигарет, а также введение акциза для флаконов по заправке картриджей и электронных сигарет. Без изменений сохранятся акцизы на тонконарезной табак для скручивания сигарет. Это обеспечит бюджет дополнительно доходами в 3,4 млрд леев, пишет tvn.md со ссылкой на logos.press.md.

Также на 7%, в соответствии с прогнозируемым ростом инфляции, повысятся акцизы на нефтепродукты – бензин, дизтопливо, сжиженный газ. Пополнение бюджета при этом ожидается на уровне 4,06 млрд леев. В то же время акциз на мазут не изменится. Акцизы на пиво, вермуты и этиловый спирт предложено сохранить, а акциз на сидр повышать ежегодно на 7%. Это принесёт в бюджет дополнительно 0,9 млрд леев, посчитали в Минфине.

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