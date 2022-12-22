В Молдове почти вдвое выросло количество договоров страхования сельхозрисков

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По сведениям молдавских страховых компаний, в 2022 году общая сумма взносов по договорам страхования сельхозрисков превысила 80 млн леев (более $4 млн). Примерно 20-25% всех инкассированных страховых премий пришлось на сектор плодоводства, застраховано было около 3-4 тыс. га многолетних плантаций.

На первый взгляд — это немного для сектора, ориентированного на производство продукции с высокой добавленной стоимостью (между прочим, занимающего более 100 тыс. га). Но, по оценке страховых брокеров, в плодоводстве количество договоров страхования и размеры значащихся в них сумм «превысили прошлогодние показатели на 40-50%».

Важным стимулом для увеличения масштабов страхования в молдавском плодоводстве послужили опасения производителей фруктов относительно высокой вероятности весенних заморозков и летней засухи в 2022 году. Оба риска материализовались. Страховщики рискнули в ответ на запросы постоянных клиентов-аграриев предложить им комплексные пакеты, в которые был включён ущерб от засухи, и сильно просчитались.

Суммы выплат возмещений по наступившим страховым случаям отдельным крупным хозяйствам составили десятки миллионов леев, то есть сотни тысяч долларов.

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