В Молдове ожидают высокий урожай столового винограда

0

По словам специалистов Ассоциации производителей и экспортеров винограда, на данный момент состояние виноградников позволяет прогнозировать очень хороший урожай столового винограда – существенно больше 100 тыс. тонн.

По сравнению с прошлогодней ситуацией, когда собранный урожай тоже был близок к символической отметке 100 тыс. тонн, ситуация на плантациях лучше как минимум тем, что в начале лета нынешнего года фитосанитарный фон практически повсеместно не вызывает нареканий. Даже на тех плантациях, на которых не проводилось ни одного опрыскивания пестицидами, риск распространения милдью и серой гнили пока минимален, в прошлом году эти заболевания были большой проблемой для виноградарей страны уже в период цветения, сообщает east-fruit.com.

Во второй половине весны и в начале лета нынешнего года погода была очень благоприятна для развития виноградных кустов: сильных осадков не было, экстремально низких и высоких температур – тоже. Хорошо цвел виноград ранних столовых сортов. Даже на виноградниках позднего сорта «Молдова» уже раскрылось более 10% соцветий.

Всё это позволяет надеяться на чуть более ранее созревание урожая. Возможно, этот процесс придется на период до начала периода дождей и заморозков, от которых в последние несколько лет качество урожая столового винограда в Молдове ощутимо страдало.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.