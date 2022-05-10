В Молдове ожидается очередное ужесточение штрафов за превышение скорости

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В прошлом году за превышение скорости в Молдове было выписано более 160 тысяч штрафов. В некоторых случаях водители ехали со скоростью выше 200 километров в час.

Штрафы больше не пугают автовладельцев, поэтому полиция хочет ввести новые санкции для любителей езды на высокой скорости, пишет gagauzinfo.md.

– К сожалению, скорость по-прежнему является основной причиной дорожно-транспортных происшествий. Более 40% аварий в стране происходят из-за скорости. Речь идёт не только о превышении скоростного режима, но и о ситуациях, когда скорость не адаптирована к дорожным или погодным условиям, — рассказал начальник отдела Управления патрульной полиции НИОБ Павел Апостол.

Если в 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией, количество нарушений правил дорожного движения уменьшилось, то в прошлом году их число значительно увеличилось и практически удвоилось. Из всех нарушений ПДД большинство связано с превышением скоростного режима. Таким образом, полиция выписала более 160 тысяч штрафов тем, кто ездил по дорогам страны с превышенной скоростью.

– Мы все должны осознавать риск превышения скорости. Это меньше времени на реакцию, гораздо более тяжёлые травмы, – отметил Апостол.

Эксперты говорят, что нужно 6 секунд, чтобы среагировать, когда водитель видит препятствие, и чем выше скорость, тем серьёзнее удар в случае аварии. Если впереди появляется пешеход, а водитель едет со скоростью более 50 км/ч, риск смертельного удара составляет более 80%, считают специалисты.

В настоящее время те, кто нарушают закон и превышают скорость максимум на 20 км/ч, наказываются штрафом до 900 леев и тремя штрафными пунктами. Тем, кто превышает скорость не более чем на 40 км/ч, грозит штраф до 1200 леев и 4 штрафных пункта, а тем, кто превышает скорость более чем на 40 км/ч, грозит штраф в 1800 леев и 5 штрафных пунктов. Однако в этом году законодательство может измениться, пишет источник.

-Если разрешено ездить со скоростью 50 км в час, а человек едет со скоростью 101, он рискует получить тот же штраф, что и тот, кто будет ездить со скоростью 200. Будут введены дополнительные положения, будет увеличено количество штрафных баллов и размер применяемых штрафов, — уточнил начальник отдела Управления патрульной полиции НИОБ.

В первые месяцы текущего года более 40 000 водителей были оштрафованы за превышение скорости.

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