В Молдове ожидается новая волна COVID-19

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В Молдове ожидают новую волну COVID-19 в ноябре. Как сообщила министр здравоохранения Алла Немеренко, темпы распространения инфекции будут умеренными, как в августе, и вакцинация поможет легче через это пройти.

– Западные специалисты предполагают, что осенью, в ноябре, будет новая волна COVID-19, предположительно, легкая, как в августе, которую, я думаю, мы пройдем. Конечно, у вакцинированных граждан достаточно высокий уровень защиты и они достаточно легко переносят болезнь, потому что иммунитет готов к этому, — сказала Алла Немеренко.

Последний раз эпидемическая ситуация в Молдове резко ухудшилась в середине лета. Волна заражений достигла своего пика в начале августа, когда за неделю были зарегистрированы больше 10 тысяч случаев коронавируса. Затем заболеваемость пошла на спад, передает gagauzinfo.md.

На сегодняшний день уровень вакцинации в Молдове превышает 31% — минимум по две прививки сделали более миллиона жителей.

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