В Молдове отзывают из продажи детскую смесь

0

Детскую смесь с пробиотиками польского производства изымают из продажи после того, как Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) было уведомлено о нарушениях, связанных с этим продуктом.

Согласно действующему законодательству, экономические агенты, у которых есть несоответствующий товар, обязаны изъять его с рынка и сотрудничать с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов в отношении действий, предпринимаемых для предотвращения или снижения рисков для здоровья человека. Экономические агенты, которые проигнорируют данные меры, понесут юридическую ответственность.

Людей, которые приобрели указанную детскую смесь (см. фото – прим. ред.), просят не кормить ею детей. Потребители имеют право вернуть товар в магазин, где он был приобретен.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.