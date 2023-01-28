В Молдове отозвали из продажи партию мяса индейки румынского производства

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Из торговых сетей изымают мясо индейки, поставляемое компанией “STS Trading”. Причина – вспышка птичьего гриппа на ферме в Румынии.

По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП), речь идет о партии индюшиного мяса “Penes”, которую выпустили в продажу 24-27 января. Срок годности продукта — до 1 февраля.

Покупатели могут вернуть приобретённый товар в магазин, предъявив кассовый чек.

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