В Молдове отметят 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны

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Общественные патриотические организации нашей страны подготовили ряд акций и мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби.

20 июня – выездной концерт хора ветеранов сектора Ботаника по местам боевой славы Единецкого района;

20 июня – благоустройство воинского захоронения в селе Раскаец района Штефан Водэ

21 июня в 19.00 на Мемориале воинской славы “Вечность” в Кишинёве пройдёт бесплатная экскурсия по главному военно-историческому объекту нашей страны;

22 июня в 4 часа утра в Кишинёве и регионах республики состоится международная акция “Свеча памяти”;

утром 22 июня состоятся возложения цветов к Вечным огням и могилам павших в годы Великой Отечественной войны;

24 июня пройдёт акция по благоустройству воинского захоронения в селе Окюл Рошь Новоаненского района.

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