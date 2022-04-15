В Молдове отменено чрезвычайное положение в области здравоохранения

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Официально! В Молдове отменено длившееся два года чрезвычайное положение в области здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее решение было принято на заседании Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью.

В связи с отменой ЧП меры борьбы с коронавирусом, в том числе обязательное ношение масок, отменяются, однако граждан просят всё же соблюдать их для защиты своего здоровья и окружающих.

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