В Молдове отменено чрезвычайное положение в области здравоохранения

В Молдове отменено чрезвычайное положение в области здравоохранения

Официально! В Молдове отменено длившееся два года чрезвычайное положение в области здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее решение было принято на заседании Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью. 

В связи с отменой ЧП меры борьбы с коронавирусом, в том числе обязательное ношение масок, отменяются, однако граждан просят всё же соблюдать их для защиты своего здоровья и окружающих.

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